A tarde desta quarta-feira, 25, promete grandes emoções para os fãs do futebol europeu. Pela UEFA Champions League, a Atalanta recebe o Borussia Dortmund no Estádio Gewiss, em Bérgamo, na Itália. O confronto é válido pela ida das oitavas de final da competição continental e a bola rola a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como chegam as equipes

O duelo marca o início da fase eliminatória para ambos os clubes, que tiveram desempenhos próximos na etapa anterior. A equipe italiana aposta na força de sua torcida para construir uma vantagem inicial. A Atalanta encerrou a fase de classificação na 15ª colocação, somando 13 pontos em uma campanha de quatro vitórias, um empate e três derrotas. O objetivo do time da casa é pressionar desde os minutos iniciais para controlar o ritmo da eliminatória.

Do outro lado, o tradicional time alemão viaja até a Itália ciente das dificuldades, mas confiante em sua capacidade de reação. O Borussia Dortmund terminou a fase de liga logo atrás de seu adversário, na 17ª posição, com 11 pontos (três vitórias, dois empates e três derrotas). Para os auri-negros, o jogo representa a chance de mostrar maturidade fora de casa e levar a decisão aberta para seus domínios na Alemanha.

Expectativa para o confronto

Por se tratar de um jogo de ida de mata-mata, a expectativa é de um confronto estudado, mas com a intensidade característica das duas escolas de futebol. A imprensa europeia aponta um leve favoritismo para a Atalanta devido ao fator local, onde costuma impor um ritmo sufocante. Já a estratégia do Dortmund deve focar em suportar a pressão inicial e explorar a velocidade de seus pontas em contra-ataques.

Onde assistir a Atalanta x Borussia Dortmund

Para quem deseja acompanhar cada lance desta batalha decisiva, a partida terá transmissão ao vivo na TV fechada pelos canais TNT e Space. Além disso, haverá cobertura completa via streaming pela plataforma Max.