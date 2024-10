Champions League de volta: confira o calendário da 3ª rodada

A 3ª rodada da UEFA Champions League chega com jogos imperdíveis, e as transmissões prometem cobrir cada detalhe das partidas. Nesta terça-feira, os torcedores poderão acompanhar os confrontos desde cedo, com AS Monaco e Estrela Vermelha abrindo a rodada às 13h45, transmitido no Space e MAX.

Além disso, outras disputas de peso estão programadas para o mesmo horário das 16h, com destaque para PSG x PSV, que será exibido no Space e MAX, e Juventus x Stuttgart, transmitido exclusivamente no MAX. Com tantas opções, fica fácil escolher o seu time favorito para acompanhar ao vivo e não perder nenhum lance.

Na quarta-feira, o espetáculo continua com mais grandes encontros, como Barcelona x Bayern, com transmissão na TNT e MAX às 16h, e Leipzig x Liverpool, que poderá ser visto no Space e MAX. A rodada promete muitas emoções e grandes jogadas, com transmissões ao vivo garantindo que ninguém fique de fora da maior competição de clubes da Europa.

Jogos da 3ª rodada da Champions League

Terça-feira (22/10/2024)

13h45 – AS Monaco x Estrela Vermelha (Space / MAX)

(Space / MAX) 13h45 – Milan x Club Brugge (TNT/ MAX)

(TNT/ MAX) 16h – Arsenal x Shakhtar (MAX)

(MAX) 16h – Aston Villa x Bologna (MAX)

(MAX) 16h – Girona x Slovan (MAX)

(MAX) 16h – Juventus x Stuttgart (MAX)

(MAX) 16h – PSG x PSV (Space / MAX)

(Space / MAX) 16h – Real Madrid x Dortmund (TNT / MAX / Prime Video / SBT)

(TNT / MAX / Prime Video / SBT) 16h – Sturm x Sporting (MAX)

Quarta-feira (23/10/2024)

13h45 – Atalanta x Celtic (Space / MAX)

(Space / MAX) 13h45 – Brest x Leverkusen (TNT/ MAX)

(TNT/ MAX) 16h – Atlético de Madri x Lille (MAX)

(MAX) 16h – Barcelona x Bayern (TNT/ MAX)

(TNT/ MAX) 16h – Benfica x Feryenoord (MAX)

(MAX) 16h – Manchester City x Sparta Praha (MAX)

(MAX) 16h – Leipzig x Liverpool (Space / MAX)

(Space / MAX) 16h – RB Salzburg x Dinamo (MAX)

(MAX) 16h – Young Boys x Inter de Milão (MAX)

Situação após a segunda rodada

Após duas rodadas, a tabela da Champions League está assim:

E o time da semana, escolhido pela UEFA, foi: