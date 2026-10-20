Recém-chegado ao Barcelona, Gabriel Jesus tem se destacado no clube catalão. Em sete jogos, já são cinco participações em gols em 234 minutos jogados, o que resulta em uma média de uma participação a cada 46,8 minutos (desconsiderando o tempo de acréscimo das partidas).

Foram quatro as oportunidades em que o atleta balançou as redes, e caso marque mais duas vezes nas próximas partidas ele já igualará a quantidade de gols marcados em toda a temporada de 2025-2026 com o Arsenal.

Vale lembrar que na última temporada Gabriel Jesus ficou afastado dos gramados por quase metade do período, devido a uma lesão sofrida no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que o tirou de combate por quase um ano.

Pelo Arsenal, Jesus voltou a atuar em dezembro de 2025 e somou cerca de 990 minutos até o encerramento da temporada, distribuídos por 27 jogos. O atleta somou 6 gols e contribuiu com uma assistência.

Pelo Barcelona, Jesus foi titular em dois dos confrontos da equipe, contra Getafe e Real Betis, e balançou as redes em ambas as ocasiões. Outro gol marcante foi o da estreia na Champions League pela atual temporada, na vitória por 5 a 1 contra o Feyenoord, da Holanda.

Após iniciar no banco de reservas, o atacante foi acionado aos 83 minutos de jogo e ainda teve tempo para deixar sua marca. Aquele foi o primeiro gol de Jesus com a camisa do Barcelona e também fez dele o quarto brasileiro com mais gols na história do torneio, com 27, ao lado de Rivaldo.

O início na Espanha também gera expectativas quanto a uma convocação para a seleção brasileira. Isso porque, além de ter agradado o treinador Hansi Flick, Jesus também tem estado no radar do comandante da amarelinha, Carlo Ancelotti. A próxima convocação será no dia 29 de outubro, daqui a pouco mais de uma semana. Aos 29 anos, Gabriel Jesus pode ser uma das opções para o ciclo para a Copa de 2030, quando chegaria com 33 anos.