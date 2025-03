AO VIVO: Atlético de Madrid x Real Madrid pelas oitavas da Champions

A capital espanhola para nesta quarta-feira, 12, para mais uma encontro entre Atlético de Madrid e Real Madrid. O clássico válido pelas oitavas de final da Champions League decide o classificado para a próxima fase. Após vencer por 2 a 1 no Bernabéu, os merengues jogam com a vantagem do empate, enquanto os colchoneros necessitam da vitória. A bola rola às 17h (de Brasília) no Riyadh Air Metropolitano.

Os lances de Atlético de Madrid x Real Madrid pela Champions: