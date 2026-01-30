O Cruzeiro foi goleado na noite da última quinta-feira, 29, pelo Botafogo por 4 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na primeira rodada do Brasileirão. O novo resultado ruim fez o técnico Tite balançar no cargo após o quarto revés na temporada.

O começo de Brasileirão não foi dos melhores para o Cruzeiro. No ano passado, inclusive, chegou a sonhar com o título do campeonato e terminou em 3º lugar, com 70 pontos. Nesta temporada, as ambições se mantêm, mas o início no estadual também não foi nada animador.

Pelo Campeonato Mineiro, a Raposa não vive situação confortável na competição. Em cinco rodadas, o time mineiro soma duas vitórias e três derrotas, uma por 2 a 1 contra o Atlético-MG e as outras em pleno Mineirão: 1 a 0 contra o Democrata-GV e 2 a 1 contra o Pouso Alegre. A equipe comandada por Tite ainda pode se classificar, mas precisa de bons resultados nos próximos jogos.

Para encaminhar a vaga nas semifinais do Mineiro, a Raposa enfrenta Betim, América-MG e U.R.T nas três próximas rodadas, respectivamente. O duelo contra o Coelho é o único no Mineirão. Tite espera voltar a fazer o fator casa valer para que, assim, tenha dias melhores no Cruzeiro e continue no cargo.

Números de Tite no Cruzeiro