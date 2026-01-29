Uma estreia para lavar a alma do torcedor alvinegro. O Botafogo não tomou conhecimento do Cruzeiro na noite desta quinta-feira, 29, no estádio Nilton Santos, e aplicou uma goleada sonora de 4 a 0 no fechamento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Após um primeiro tempo equilibrado, o time comandado por Martin Anselmi voltou do intervalo com uma postura agressiva, construindo o placar com dois gols de Danilo, um de Matheus Martins e um de Artur.

O resultado não apenas coloca o Glorioso na liderança da competição pelo saldo de gols, mas também encerra um incômodo jejum de dez anos sem vitórias sobre o rival mineiro.

Trave, VAR e equilíbrio inicial

A primeira etapa no Rio de Janeiro deu poucos indícios do massacre que viria a seguir. O jogo começou estudado, com o Cruzeiro tentando explorar a velocidade de Kaio Jorge e a criatividade de Matheus Pereira. O time mineiro chegou a balançar as redes aos 21 minutos com Kaio Jorge, mas o VAR entrou em ação para anular o lance por impedimento, frustrando os visitantes. O Botafogo, por sua vez, respondia com perigo nas bolas paradas de Alex Telles e na movimentação de Arthur Cabral, mas pecava no último passe. O empate sem gols ao final dos 45 minutos refletia o equilíbrio de forças, com ambas as equipes alternando momentos de domínio e erros técnicos.

O rolo compressor alvinegro

O cenário mudou drasticamente assim que a bola rolou para o segundo tempo. Logo aos 47 minutos, Montoro fez boa jogada e serviu Arthur Cabral, que ajeitou para Danilo tocar de bico e abrir a porteira. O gol desestabilizou o Cruzeiro, que perdeu Gerson por lesão e viu sua organização tática ruir. O técnico Martin Anselmi mostrou estrela nas substituições: Matheus Martins, que entrou no lugar de Cabral, ampliou aos 75 minutos em um contra-ataque letal. Pouco depois, aos 84, Danilo apareceu novamente, desta vez de cabeça após cruzamento de Nathan, para marcar o terceiro e transformar a vitória em passeio.