São Paulo vence o São Bernardo de virada e segue no Paulista

O São Paulo conquistou uma vitória importante contra o São Bernardo na 12ª rodada do Campeonato Paulista, realizada no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. O confronto, que ocorreu neste domingo, 23, foi marcado por momentos de tensão e lances decisivos que garantiram o placar de 3 a 1 para o time visitante.

O jogo começou com intensidade, e o São Paulo logo mostrou sua intenção de dominar a partida. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Lucas fez uma jogada pela direita, cruzando rasteiro para André Silva, que balançou as redes. No entanto, o gol foi anulado pelo VAR, que identificou impedimento do atacante. Mesmo assim, o São Paulo não se deixou abater e continuou pressionando.

Como o São Paulo conseguiu virar o jogo?

Apesar do gol anulado, o São Paulo manteve a pressão e conseguiu abrir o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, novamente com André Silva, que desta vez não deu chances para o VAR. O time da casa, São Bernardo, tentou reagir, mas encontrou dificuldades para superar a defesa adversária.

No segundo tempo, o São Bernardo conseguiu empatar com Fabrício Bruno aos 11 minutos, reacendendo as esperanças da torcida local. No entanto, o São Paulo mostrou resiliência e voltou a liderar o placar nos acréscimos do segundo tempo. Após um escanteio, a bola sobrou para Arboleda, que não desperdiçou a oportunidade e garantiu a vitória para o tricolor paulista.

Quais foram os destaques da partida?

Além dos gols, a partida foi marcada por defesas importantes. O goleiro Júnior Oliveira, do São Bernardo, protagonizou uma defesa espetacular aos 32 minutos do segundo tempo, quando Ferraresi chutou de fora da área e a bola desviou na zaga. Júnior conseguiu se recuperar a tempo e evitou o gol em cima da linha, mantendo o jogo aberto até os minutos finais.

Outro destaque foi a atuação de Ferraresi, que participou ativamente do terceiro gol do São Paulo. Após um escanteio, ele jogou a bola rasteira para o meio da área, onde Calleri tentou finalizar, mas acabou furando. A bola então sobrou para Arboleda, que selou a vitória tricolor.

Ficha técnica e detalhes do jogo

Data: 23/02/2025 (domingo)

23/02/2025 (domingo) Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo-SP

Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo-SP Árbitra: Marianna Nanni Batalha

Marianna Nanni Batalha Assistentes: Anderson de José Moraes Coelho e Denis Matheus Afonso Ferreira

Anderson de José Moraes Coelho e Denis Matheus Afonso Ferreira VAR: Thiago Duarte Peixoto

Thiago Duarte Peixoto Cartões Amarelos: Augusto (São Bernardo); Lucas, Bobadilla (São Paulo)

Augusto (São Bernardo); Lucas, Bobadilla (São Paulo) Gols: André Silva (19’/1ºT e 31’/1ºT) e Arboleda (48’/2ºT); Fabrício Bruno (11’/2ºT)

Com esta vitória, o São Paulo continua sua campanha no Campeonato Paulista, buscando uma posição de destaque na tabela. O resultado positivo contra o São Bernardo reforça a confiança do time e da torcida para os próximos desafios da competição.