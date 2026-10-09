O Primavera anunciou oficialmente nesta sexta-feira, 9, a contratação de Ramon Menezes para o comando da equipe principal. Aos 54 anos, o ex-comandante da seleção brasileira sub-20 e interino da seleção principal assume a vaga deixada por Rafael Marques, iniciando seu primeiro trabalho no futebol do estado de São Paulo.

O acerto com o treinador faz parte da estruturação antecipada da equipe de Indaiatuba para os compromissos do próximo ano. Em 2027, o clube disputará a elite do Campeonato Paulista e terá pela frente um calendário nacional com a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

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A diretoria estabeleceu que o foco de Ramon Menezes será montar um elenco competitivo para assegurar a manutenção e buscar posições de destaque tanto no cenário estadual quanto na divisão nacional.

Marco histórico e comemoração do centenário

A chegada da nova comissão técnica coincide com uma data emblemática para a instituição. Em 27 de janeiro de 2027, o Esporte Clube Primavera completará exatamente 100 anos de fundação.

Em sua apresentação, a cúpula do clube e o próprio técnico ressaltaram o objetivo de desenvolver um projeto sustentável a longo prazo, consolidando a marca do time no futebol paulista e nacional.