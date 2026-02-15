O Flamengo vive um momento crucial no Campeonato Carioca. Após um início de Taça Guanabara irregular, que chegou a flertar com riscos na tabela, o Rubro-Negro garantiu a classificação e enfrenta o Botafogo pelas quartas de final. O clássico, além de valer vaga na semifinal, marca o início de uma contagem regressiva para o atacante Bruno Henrique, que entra oficialmente em seu último ano de contrato com o clube.

O camisa 27, cuja última renovação foi firmada no início de 2024 estendendo o vínculo até dezembro de 2026, encontra-se em uma janela decisiva. A situação acende um alerta nos bastidores da Gávea, uma vez que, a partir do meio desta temporada, o ídolo poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe caso não haja um novo acordo.

O peso do “Rei dos Clássicos”

A alcunha de “Rei dos Clássicos” não acompanha Bruno Henrique, de 35 anos, por acaso. Desde sua chegada ao Rio de Janeiro em janeiro de 2019, vindo do Santos, o atacante construiu um retrospecto invejável contra os rivais estaduais. O Vasco figura como sua maior vítima, mas seus gols e atuações decisivas contra o Fluminense e o próprio Botafogo consolidaram sua idolatria.

Para a torcida e a imprensa, o confronto de hoje é visto como o cenário ideal para que o jogador reafirme sua capacidade de decisão. Sua velocidade e poder de finalização em jogos de alta tensão continuam sendo trunfos que o diferenciam no mercado brasileiro, mesmo com o passar dos anos.

Superação e cenário de mercado

A trajetória de Bruno Henrique no Flamengo também é marcada pela resiliência. O atleta superou uma grave lesão multiligamentar no joelho direito sofrida em 2022, que exigiu cirurgia e quase um ano de afastamento. O retorno em alto nível foi fundamental para a renovação anterior e continua sendo o fiel da balança para as negociações atuais.

Enquanto a diretoria rubro-negra, conhecida por sua postura firme, avalia o desempenho físico e a relação custo-benefício de uma nova extensão para o veterano, o staff do jogador monitora a valorização do atleta. O relógio corre: se não houver um desfecho positivo no primeiro semestre, o risco de o Flamengo perder uma de suas principais referências técnicas aumenta exponencialmente. O clássico deste domingo, portanto, é mais do que um jogo; é um capítulo vital para o futuro dessa parceria vitoriosa.