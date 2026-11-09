O Real Oviedo oficializou nesta segunda-feira, 9, a contratação de Raúl González como seu novo treinador. O comandante assinou contrato com a equipe espanhola com validade até junho de 2028, assumindo a vaga deixada por Julián Calero.

A decisão da diretoria ocorreu após o desligamento de Calero pelo Grupo Pachuca, acionista majoritário da equipe asturiana. Apesar da vitória do clube sobre o Cádiz na última rodada da segunda divisão de LaLiga, a cúpula optou pela reformulação imediata no comando do futebol.

A trajetória do treinador até o futebol profissional

Aos 49 anos, Raúl González Blanco terá a sua primeira oportunidade à frente de uma equipe principal no futebol profissional. O ex-atacante histórico da seleção espanhola e do Real Madrid construiu sua carreira técnica nas divisões de base do clube merengue e do Castilla.

O novo comandante chega ao clube com a meta de disputar o acesso na Segunda Divisão espanhola. Em suas primeiras declarações, o técnico pontuou a relevância de valorizar a capacidade do elenco e exigiu dedicação contínua na disputa pelos resultados positivos.

“O que eu espero do Real Oviedo? Com ​​este elenco, que tem muito talento, e na minha visão de futebol, trata-se de respeitar o talento, mas com comprometimento incondicional . Do primeiro ao último minuto, meu time tem que lutar pelas vitórias e orgulhar a torcida do Oviedo”, iniciou Raúl em entrevista coletiva.

“Estou muito animado. Minha comissão técnica, todos ao meu redor e eu estamos ansiosos para começar. Esperamos corresponder às expectativas do Real Oviedo e à paixão de seus torcedores. É um lugar exigente e vamos tentar fazê-los felizes e trazer alegria. Vamos nos dedicar ao máximo, trabalhar duro e ter muita determinação para que isso aconteça. Espero que este novo desafio com o Oviedo e seus torcedores me traga muitas conquistas”, completou.

Quando será a estreia do novo comandante

O primeiro compromisso oficial de Raúl à frente do Real Oviedo está agendado para o próximo sábado, 14, no estádio Carlos Tartière, em partida diante do Girona.