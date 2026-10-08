Embora a janela de transferências do futebol europeu esteja fechada, os bastidores do Real Madrid permanecem movimentados. O técnico José Mourinho começou a traçar e definiu que o defensor Raúl Asencio e o goleiro Andriy Lunin são considerados “dispensáveis”. A informação é do The Athletic.
No início da atual temporada, ambos os atletas enfrentam falta de minutos. No caso de Lunin, a concorrência com Courtois é o principal obstáculo no elenco do Real. Asencio, por sua vez, teve lesões e polêmicas que afetaram suas chances na equipe, conforme relembra o portal.
Cenário de recuperação para Camavinga
Em contrapartida às indefinições defensivas, o meio-campo apresentou um cenário oposto. O francês Eduardo Camavinga, que figurava entre os nomes cotados para transferência antes da chegada da comissão técnica, conseguiu reverter a situação interna.
O meio-campista francês ganhou espaço sob o comando de Mourinho após o início da temporada, buscando consolidar seu papel no grupo merengue.