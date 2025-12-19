O São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 19, a contratação do meio-campista Danielzinho, que se destacou no último Brasileirão pelo Mirassol. O jogador de 31 anos assinou contrato até o final de 2027, com uma cláusula de renovação automática até 2028 caso o meia cumpra metas pré-determinadas.

“É a realização de um sonho, sentimento muito bom mesmo. Ter a oportunidade de vestir uma camisa deste peso é um privilégio. Estou muito feliz, porque é algo que um dia foi sonhado”, celebrou o reforço são-paulino, que completou.

“Estou aqui para atingir os objetivos do clube e a expectativa da torcida. Vou lutar e trabalhar para o São Paulo conquistar coisas grandes”, acrescentou.

Danielzinho atuou em 50 jogos pelo Mirassol em 2025 e foi peça importante na campanha que levou o clube estreante na Série A à Libertadores, no ano de seu centenário. Ele não fez gols e deu três assistências.

A carreira de Danielzinho antes do São Paulo

Nascido em Andradina, no interior de São Paulo, Danielzinho defendeu 13 clubes antes de chegar ao São Paulo: Itapirense (2011-2012), Marília (2012), Atlético-MG (2012-2014), Boa Esporte (2015), Paraná (2015), Ferroviária (2016), Oeste (2016), Osasco Audax (2017), Coimbra-MG (2017), Linense (2018), Sampaio Corrêa (2018), Grêmio Novorizontino (2019-2022) e Mirassol (2023-2025).

Danielzinho era o “motorzinho do Mirassol”, intenso na marcação e com visão e precisão para encontrar passes entrelinhas. O jogador de 31 anos se despediu do Mirassol de forma gratuita ao não acertar renovação. Desde 2023, ele fez 145 jogos pelo Leão, que fazem dele o quinto atleta com mais partidas com a camisa amarela e verde.

O jogador fez parte do elenco do Atlético-MG que conquistou grandes títulos: Mineiro e Libertadores de 2013, e Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil de 2014.