PLACAR lança o pôster do Flamengo, campeão carioca de 2025

O bicampeonato carioca do Flamengo já pode ser eternizado em sua parede. PLACAR lançou nesta segunda-feira, 17, a revista-pôster da conquista, que já está disponível em nossa loja oficial da revista no Mercado Livre, e chega em breve às bancas do Estado do Rio de Janeiro.

O Mengão selou seu 39º título estadual, o segundo de forma consecutiva, em final diante do Fluminense, com triunfo por 2 a 1 na partida de ida e empate sem gols na volta, ambos no Maracanã.

Na revista de colecionador, além da aguardada foto posada do esquadrão rubro-negro campeão, há a ficha técnica de toda a campanha, com as estatísticas da equipe (jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró, gols contra, cada um dos jogadores que marcaram gols).

Há ainda uma página dedicada aos heróis da campanha, que narra a importância de sete jogadores (Rossi, Léo Ortiz, Arrascaeta, Gerson, Wesley, Bruno Henrique, Luís Araújo), além do técnico Filipe Luís. O ídolo máximo dos flamenguistas, Zico, entregou o troféu e também aparece na capa.