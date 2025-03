AO VIVO: Flamengo x Fluminense pela final do Carioca 2025

O Campeonato Carioca de 2025 chega ao seu momento mais aguardado com a final entre Flamengo e Fluminense neste domingo, 16. A partida decisiva será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 16h (horário de Brasília).

Publicidade

O time rubro-negro tem vantagem por ter vencido o jogo de ida por 2 a 1.

Siga os lances de Flamengo x Fluminense: