Flamengo amplia vantagem: a lista dos maiores campeões do Carioca

Neste domingo, 16, o Flamengo se consagrou bicampeão estadual consecutivo ao empatar em 0 a 0 o Fluminense no Maracanã e confirmar, o título do Campeonato Carioca.

Graças ao triunfo por 2 a 1 no jogo de ida o Flamengo chegou ao seu 39º título estadual, ampliando a vantagem sobre o Fluminense, que soma 33 conquistas.

Vasco, com 24 títulos, e Botafogo, com 21, completam a lista dos grandes campeões do Rio de Janeiro. Além deles, América, Bangu, São Cristóvão e Paissandu também já levantaram a taça em edições passadas.

Esse é o terceiro título de Filipe Luís com o Rubro-negro com seis meses no comando do time profissional.

O artilheiro do Flamengo na competição foi Wallace Yan, joia formada no Ninho do Urubu, que brilhou enquanto o time titular ainda não estava em campo. O jovem atacante marcou quatro gols, sendo peça importante na campanha do título. Logo atrás, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos dividiram a vice-artilharia, cada um balançando as redes três vezes.

Confira a lista de maiores campeões do Campeonato Carioca:

Flamengo – 39 (1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979-I, 1979-II, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024 e 2025)

Fluminense – 33 (1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005, 2012, 2022 e 2023)

Vasco – 24 (1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2003, 2015 e 2016)

Botafogo – 21 (1907, 1910, 1912, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1948, 1957, 1961, 1962, 1967, 1968, 1989, 1990, 1997, 2006, 2010, 2013 e 2018)

América – 7 (1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935 e 1960)

Bangu – 2 (1933 e 1966)

São Cristovão – 2 (1926 e 1937)

Paissandu – 1 (1912)