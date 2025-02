Palmeiras se complica por vaga nas quartas; veja as contas

A fraca atuação do Palmeiras contra o São Paulo (0 a 0) no último domingo, 16, pode ter custado caro ao time no Paulistão 2025. O Verdão se complicou na tabela de classificação do Grupo D e ficou ameaçado de não avançar às quartas de final.

Publicidade

O Palmeiras ocupa a terceira colocação da chave, com 17 pontos, a duas rodadas do fim da primeira fase. O São Bernardo é o líder com 22; e a Ponte, a vice-líder com 19. Apenas dois times avançam para a próxima fase.

Por isso, o ideal para a equipe é vencer os dois próximos jogos (Botafogo e Mirassol) e torcer para a Ponte Preta não vencer os seus dois próximos compromissos (São Paulo e Red Bull Bragantino). Se a equipe vencer um dos jogos restantes, a conta do saldo de gols (8 a 5 em favor do Verdão) entraria na conta.

Publicidade

Outros cenários ainda seriam possíveis. Caso o Palmeiras vença um jogo e empate outro dos dois restantes, a Ponte poderia empatar as duas partidas. Se o Palmeiras vencer um dos jogos e perder outro, a Ponte poderia apenas empatar uma das suas partidas.

O Palmeiras enfrenta o Botafogo na quinta, às 19h30, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Paulistão — São Paulo e Ponte Preta terão se enfrentado na quarta, às 21h35, no MorumBis.