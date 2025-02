AO VIVO: Palmeiras x São Paulo pela 10ª rodada do Paulistão

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo, 16, em clássico válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. No gramado do Allianz Parque, as equipes tentam deixar a pressão de lado em busca de recuperação na reta final do estadual. O Verdão ainda busca a classificação, enquanto o Tricolor não vence há três jogos. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

Os lances de Palmeiras x São Paulo pelo Paulistão: