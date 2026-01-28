O Nova Iguaçu recebe o Bangu nesta sexta-feira, 30, no Estádio Laranjão, na Baixada Fluminense. O confronto, válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca, tem início marcado para as 21h30 (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes tradicionais em busca de afirmação na tabela.

Situação das equipes na tabela

O duelo ganha contornos decisivos para as pretensões de ambos os clubes na competição estadual. O time da casa ocupa atualmente a quarta posição do Grupo B, somando 5 pontos, e luta para se manter na zona de classificação para as fases finais, fazendo valer o mando de campo.

Do outro lado, o tradicional Alvirrubro da Zona Oeste aparece na quinta colocação do Grupo A, com 6 pontos. A equipe de Moça Bonita viaja com o objetivo de pontuar como visitante para se aproximar dos líderes de sua chave e entrar de vez na briga por uma vaga na próxima fase.

Onde assistir e serviço do jogo

A partida promete ser disputada e os torcedores poderão acompanhar todos os lances ao vivo através do sistema pay-per-view. Confira os detalhes do serviço: