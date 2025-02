Neymar, Gabigol e Lucas se unem em protesto a gramados sintéticos

Nomes de peso do futebol brasileiro, entre eles o atacante Neymar, se uniram em um movimento nas redes sociais pedindo o fim dos gramados sintéticos. O grupo de jogadores iniciou uma campanha que critica a escolha pelos campos artificiais e exige que jogadores sejam ouvidos. Entre os que já se manifestaram estão também o zagueiro Thiago Silva (Fluminense), o meia-atacante Lucas Moura (São Paulo), o atacante Gabigol (Cruzeiro) e o meio-campista Alan Patrick (Internacional)

“Juntos pelo ESPETÁCULO! Futebol é natural, não sintético! #NãoAoGramadoSintético”, diz a campanha.

Na Série A do Brasileirão, dois dos 20 times contam com gramados sintéticos: Palmeiras e Botafogo, no Allianz Parque e estádio Nilton Santos, respectivamente.

A Arena MRV, que pertence ao Atlético Mineiro, passa desde dezembro por mudanças com a instalação de um piso semelhante. A expectativa é para que esteja pronto para uso no início do Campeonato Brasileiro, em março. O custo da mudança gira em torno de R$ 12 milhões.

Confira o manifesto na íntegra:

“Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos.

Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim.

Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste.

Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam.

FUTEBOL PROFISSIONAL NÃO SE JOGA EM GRAMADO SINTÉTICO!”, diz o comunicado feito pelos jogadores

