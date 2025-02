Jogador do XV de Jaú sofre mal súbito e morre antes de jogo

Faleceu na manhã deste domingo, 16, o jogador Gabriel Popó, do XV de Jaú. O meia estava concentrado no alojamento da equipe para o confronto contra o União Suzano pela A-3 do Campeonato Paulista quando sofreu um mal súbito.

Gabriel Popó estava relacionado para o jogo do XV de Jaú contra o União Suzano, que acabou suspenso devido ao episódio. O meia foi encontrado por um companheiro do time na concentração e chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi confirmada.

A partida válida pela A-3 do Paulista foi suspensa. Antes de defender o XV de Jaú, Gabriel Popó também passou por Sampaio Corrêa, Souza e Linense.

Em nota, o XV de Jaú lamentou o episódio: “Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, membros do clube, amigos e companheiros de Gabriel Popó. Que sua memória seja honrada e que possamos encontrar forças para enfrentar essa perda irreparável”.