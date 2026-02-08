Em uma noite que começou elétrica e terminou em festa, o Internacional confirmou seu favoritismo e garantiu a classificação. Jogando no Beira-Rio neste domingo (08), o Colorado venceu o São Luiz por 3 a 1, em jogo único válido pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho.

Após sofrer um empate relâmpago logo no início da partida, o time da casa precisou manter a calma para construir a vitória no segundo tempo, contando com a precisão de Bernabei e o oportunismo de Vitinho para selar a vaga.

Início frenético e susto imediato

A partida começou em alta voltagem, com as redes balançando duas vezes antes dos cinco minutos. Logo aos 3, Aguirre arriscou um chute da entrada da área e contou com uma falha do goleiro Gabriel, que aceitou a finalização, abrindo o placar para o Inter. A torcida colorada, no entanto, mal teve tempo de comemorar. No minuto seguinte, o São Luiz respondeu de forma letal: Felipe Rangel ganhou da marcação dentro da área e bateu com categoria para deixar tudo igual, silenciando momentaneamente o estádio.

O empate trouxe tensão ao jogo. O Inter tentou retomar o controle e criou grandes oportunidades, a mais clara delas com Alerrandro, que mandou por cima do gol após grande jogada de Allex. O time de Ijuí, por sua vez, não se limitou a defender e assustou nos contra-ataques, obrigando o goleiro Anthoni a trabalhar para evitar a virada ainda na primeira etapa.

Bernabei desempata e alivia o Beira-Rio

O segundo tempo manteve o drama. O São Luiz chegou a flertar com a virada aos 10 minutos, quando Anthoni operou um milagre em chute à queima-roupa de Araújo após escanteio. O lance serviu de alerta para o Colorado, que aumentou a pressão. A resposta veio aos 16 minutos: Bernabei aproveitou uma sobra fora da área e acertou um lindo chute de canhota, sem chances para Gabriel, recolocando o Inter na frente e explodindo o Beira-Rio em alívio.

Vitinho decreta a classificação

Com a vantagem, o técnico Paulo Pezzolano mexeu na equipe para renovar o fôlego, promovendo as entradas de Alan Rodríguez e Vitinho. O São Luiz, precisando do empate para levar a decisão aos pênaltis, se lançou ao ataque, deixando espaços. O Inter chegou a ter um gol anulado de Alan Rodríguez por impedimento, mantendo o suspense até o fim.

Já nos acréscimos, aos 49 minutos, veio o golpe de misericórdia. Allex finalizou colocado de fora da área, o goleiro Gabriel deu rebote e Vitinho, bem posicionado, apenas completou para as redes, decretando o 3 a 1. Com o resultado, o Internacional avança para as semifinais e terá pela frente o , mantendo vivo o sonho de mais um título estadual.