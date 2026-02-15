O Internacional deu um passo gigantesco rumo à decisão do Campeonato Gaúcho de 2026. Na noite deste domingo, 15, a equipe comandada por Paulo Pezzolano não tomou conhecimento do fator local, venceu o Ypiranga por 3 a 0 no Colosso da Lagoa e praticamente selou sua classificação. Além da vantagem confortável, o resultado encerrou um incômodo jejum de 33 anos sem vitórias do Colorado sobre o Canarinho em Erechim.

Início avassalador e golaço definem o ritmo

A estratégia do Inter funcionou com perfeição logo nos primeiros movimentos da partida. Antes que o Ypiranga pudesse se organizar em campo, o placar já havia sido inaugurado. Aos dois minutos, Bruno Tabata fez boa jogada pela direita e serviu Aguirre, que dominou na grande área e finalizou com precisão para fazer 1 a 0.

O gol cedo obrigou os donos da casa a saírem para o jogo, criando algumas oportunidades com William Gomes e Danielzinho, mas sem levar perigo real à meta defendida por Anthoni. O Inter, por sua vez, controlava as ações e foi letal quando encontrou espaço. Aos 35 minutos, Thiago Maia acertou um verdadeiro petardo de canhota de fora da área, ampliando a vantagem com um golaço e jogando um balde de água fria na reação do time de Erechim.

Controle, VAR e o golpe de misericórdia

Na segunda etapa, o Internacional administrou o resultado com inteligência. Pezzolano promoveu alterações para manter o fôlego da equipe, e o time chegou a ter um terceiro gol anulado pelo VAR aos 67 minutos, após cabeceio de Juninho em posição irregular.

No entanto, a noite era mesmo colorada. Aos 77 minutos, Vitinho, que havia entrado no lugar de Alan Rodríguez, fez um cruzamento fechado e venenoso. O goleiro Zé Carlos, na tentativa de cortar, acabou desviando contra o próprio patrimônio, decretando o 3 a 0 e transformando a vitória em goleada.

Vantagem e quebra de tabu

O triunfo teve um sabor especial para o torcedor colorado. Além de encaminhar a vaga, o resultado quebrou uma escrita de mais de três décadas sem vitórias do Inter sobre o Ypiranga em seus domínios. Com o placar elástico, o Internacional pode perder por até dois gols de diferença no jogo de volta, marcado para o próximo sábado (21), no Beira-Rio, que ainda assim garantirá sua presença na grande final do estadual.