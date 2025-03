Grenal 446: onde assistir a Inter x Grêmio pela final do Gaúcho 2025

O clássico entre Internacional e Grêmio, válido pela final do Campeonato Gaúcho, promete fortes emoções neste domingo, 16 de março de 2025. A partida será realizada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com início previsto para as 16h (horário de Brasília). Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo pela RBS, SporTV 2, SporTV 3 e pelo Premiere.

O Internacional chega para o jogo decisivo com uma vantagem confortável, após vencer o Grêmio por 2 a 0 no jogo de ida. Com isso, a equipe colorada pode até perder por um gol de diferença que ainda assim garantirá o título estadual. O time não perde uma partida oficial desde dezembro, o que aumenta a confiança para a conquista do campeonato.

Camisa do Grêmio

Quais são as chances do Grêmio na final?

Para o Grêmio, a missão é mais complicada. O time precisa vencer por três gols de diferença para conquistar o título diretamente. Caso consiga igualar o placar agregado, a decisão será nos pênaltis. A equipe tricolor busca superar a má fase recente, que inclui derrotas no Campeonato Gaúcho e uma classificação apertada na Copa do Brasil.

Grenal histórico

O Grenal 446 já nasce histórico qualquer que seja o resultado. Caso o Grêmio consiga uma surpreendente reação, conquistará seu primeiro octacampeonato consecutivo, igualando o feito do Inter entre 1969 e 1976.

Já o Inter busca encerrar seu maior jejum de títulos gaúchos, já que não ergue a taça desde 2016. Em entrevista exclusiva à PLACAR, o técnico Roger Machado falou sobre como utiliza a seca como motivação.

Quais são as escalações prováveis e estratégias das equipes?

O Internacional deve entrar em campo com Anthoni no gol, seguido por Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei na defesa. No meio-campo, Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero devem compor a equipe, com Enner Valencia no ataque. A estratégia do técnico é manter a posse de bola e explorar os contra-ataques.

Já o Grêmio, sob o comando de seu treinador, deve alinhar com Tiago Volpi no gol, acompanhado por João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves na linha defensiva. Cuéllar, Villasanti, Cristian Olivera, Monsalve e Amuzu devem formar o meio-campo, com Braithwaite como referência no ataque. O time busca ser mais ofensivo para reverter o placar.

Como acompanhar a final ao vivo?

Os torcedores que desejam assistir ao clássico podem sintonizar na RBS para transmissão em canal aberto. Para aqueles que preferem a TV por assinatura, o SporTV 2 e SporTV 3 oferecem a cobertura completa do jogo. Além disso, o Premiere disponibiliza a partida no sistema pay-per-view, garantindo que ninguém perca um minuto da ação.

