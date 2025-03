Garro e mais dúvidas: as escalações de Corinthians x Palmeiras

Corinthians e Palmeiras entram em campo nesta quinta-feira, 4, à partir das 21h35 (horário de Brasília), para decidir o campeão do Campeonato Paulista de 2025, na Neo Química Arena, em um Dérbi com muito em jogo em jogo e diversas dúvidas nas escalações dos times.

Do lado do Corinthians, o meio-campista Rodrigo Garro, que ficou fora da primeira partida, voltou a sentir dores no joelho e deve começar no banco de reservas. Caso o argentino não tenha condições de jogo, Talles Magno ou Ángel Romero devem assumir a posição.

Outra dúvida na equipe anfitriã é a participação do peruano André Carrillo e do venezuelano José Martínez, que retornaram recentemente de compromissos com suas seleções. Ambos tiveram pouco tempo de preparação e podem ser substituídos por Alex Santana e Ryan, dependendo da avaliação física.

Como foi a Data Fifa dos convocados de Corinthians x Palmeiras

O Palmeiras também sofreu com ausências devido à Data Fifa. Seis jogadores do elenco foram convocados e retornaram ao Brasil nos últimos dias. Entre eles, Richard Ríos foi quem mais atuou (180 minutos pela Colômbia) e ainda enfrentou um contratempo: o voo fretado em que ele e o corintiano Romero estavam precisou ser alterado após a aeronave ser atingida por um raio.

Desfalques do Dérbi

O Verdão também tem desfalques confirmados. Gustavo Gómez dificilmente terá condições de atuar, conforme informações do portal ge. Marcos Rocha, que sofreu uma lesão na coxa durante a primeira final, também está fora. Assim, Mayke deve ser titular na lateral-direita, enquanto a dupla de zaga será composta por Micael e Murilo.

Ao longo da semana, a equipe também monitorou a evolução física de Maurício, que passou por cirurgia no ombro e pode figurar entre os suplentes. O atacante Paulinho, que ainda não estreou, e Gómez também apresentaram melhoras, mas ainda são dúvidas.

Com essas incertezas e ajustes, a decisão promete ser disputada e emocionante, com ambos os times buscando superar as adversidades para conquistar o título paulista.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez (Ryan), André Carrillo (Alex Santana) e Rodrigo Garro (Talles Magno ou Ángel Romero); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Richard Ríos (Aníbal Moreno), Emi Martínez e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Onde assistir a Corinthians x Palmeiras

Transmissão: Record TV, Play Plus, R7, CazéTV/Youtube, Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping