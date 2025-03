Como foi a Data Fifa dos convocados de Corinthians x Palmeiras

Corinthians e Palmeiras se preparam para a grande final do Campeonato Paulista 2025, marcada para a próxima quinta-feira, 27, dois dias após o encerramento da Data Fifa, na Neo Química Arena. Ambos os clubes tiveram vários jogadores convocados para suas respectivas seleções e estão lidando com desafios logísticos para garantir que todos estejam disponíveis para a decisão.

O Corinthians enviou o fisioterapeuta Bruno Gortatte a Caracas para acelerar a recuperação dos meio-campistas José Martínez e André Carrillo, que se enfrentam por Venezuela e Peru nesta terça-feira. Ambos voltaram para o Brasil em voo fretado. Além disso, o Alvinegro conseguiu antecipar o voo do zagueiro Félix Torres, que jogou no Chile pelo Equador.

Já o Palmeiras fretou um voo para seu trio uruguaio, formado por Emiliano Martínez, Facundo Torres e Piquerez, que estão na Bolívia. Eles retornam acompanhados pelo fisioterapeuta Gustavo Kaschel. No caso de Estêvão e Weverton, que estão na seleção brasileira, a logística é mais simples, com o retorno em voo comercial, acompanhado por Lucas Freitas, coordenador de fisioterapia do clube.

No total, 11 jogadores de Corinthians e Palmeiras participaram de partidas pelas suas seleções durante a Data Fifa. O Palmeiras contou com seis convocados, enquanto o Corinthians teve cinco. O destaque da logística foi Memphis Depay, do Corinthians, que enfrentou grandes desafios de tempo e distância. Depois de atuar contra a Espanha no dia 20 de março, na Holanda, Memphis jogou mais 101 minutos no dia 25/03, na Espanha, totalizando 185 minutos de jogo.

Do lado do Palmeiras, o mais desgastado foi Richard Ríos, que atuou 180 minutos pela Colômbia, e deve ser retirado do time titular pelo técnico Abel Ferreira. Por outro lado, Estêvão não teve nenhum minuto sequer pela seleção brasileira. O Corinthians venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Allianz Parque e joga pelo empate para encerrar um jejum de títulos que já dura seis anos.

Confira a minutagem dos jogadores na data FIFA

Corinthians:

– Memphis Depay: 185 minutos (101 minutos no dia 25/03) – retorna da Espanha

– André Carrillo: 170 minutos (90 minutos no dia 25/03) – retorna da Venezuela

– Félix Torres: 99 minutos (9 minutos no dia 25/03) – retorna do Chile

– José Martínez: 78 minutos (25/03) – retorna da Venezuela

– Ángel Romero: 8 minutos (1 minuto no dia 25/03) – retorna da Colômbia

Palmeiras:

– Richard Ríos: 180 minutos – retorna da Colômbia

– Estêvão: 0 minutos – retorna da Argentina

– Weverton: 0 minutos – retorna da Argentina

– Emiliano Martínez: 0 minutos – retorna da Bolívia

– Facundo Torres: 0 minutos – retorna da Bolívia

– Piquerez: 0 minutos – retorna da Bolívia