Estêvão chora pênalti perdido e deixa Allianz Parque amparado pela família

Estêvão sentiu emocionalmente o pênalti perdido aos 48 minutos do segundo tempo, no clássico entre Palmeiras e Corinthians (1 a 1), na última quinta-feira, pela 7ª rodada do Paulistão 2025. O atacante chorou ainda em campo e deixou o Allianz Parque amparado pelos familiares.

Craque do time, Estêvão bem que enfileirou os seus marcadores, mas nem de longe teve a melhor das suas atuações. O jovem jogador, de 17 anos, só passou a render quando o Palmeiras se viu em vantagem numérica após a expulsão de Yuri Alberto, do Corinthians.

PALMEIRAS 1⃣🆚1⃣ CORINTHIANS Estêvão, que perdeu pênalti aos 93 minutos, deixa Allianz Parque amparado pelos familiares pic.twitter.com/Arbda3hzSI — André Avelar (@andreavelar_) February 7, 2025

O atacante então entrou na área, se livrou da marcação inicial e foi parado por Ryan. Na cobrança, praticamente no último lance, chutou à meia altura e viu Hugo Souza defender — foi a sexta defesa de pênalti do goleiro desde quando chegou ao Corinthians, em julho de 2024.

Ali mesmo, Estêvão cobriu o rosto para esconder as lágrimas. Ao apito final do árbitro Raphael Claus, ganhou o apoio dos companheiros e mesmo de parte da torcida. O técnico Abel Ferreira defendeu o seu atleta.

“Quero agradecer todo apoio e carinho dos nossos torcedores, e acarinhar o Estêvão e toda equipe, porque senão os outros ficam com ciúmes. Muito bonito ao fim do jogo o Estêvão falar à torcida. O goleiro pega o pênalti, e não deixam ele pegar a recarga [o rebote] porque teve uma invasão

Já na saída do estádio, Estêvão não falou com a imprensa (apenas Piquerez deu as caras na zona de entrevistas), mas foi visto amparado pela família nos corredores do Allianz Parque.

O Palmeiras volta a campo no domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, para a partida contra o Água Santa, já pela 8ª rodada do Paulistão 2025.