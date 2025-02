Hugo Souza chegou na noite da última quinta-feira, 6, ao seu sexto pênalti defendido com a camisa do Corinthians. Apesar de herói no Allianz Parque, o goleiro se disse inconformado com o empate diante do Palmeiras (1 a 1), pela 7ª rodada do Paulistão 2025.

Já nos acréscimos, Estêvão entrou na área corintiana, se livrou da marcação e só foi parado por Ryan. O árbitro Raphael Clauss marcou o pênalti, que o próprio Estêvão cobrou e parou nas mãos de Hugo, aos 48 minutos do segundo tempo.

“Só fico inconformado pela forma como o jogo se desenhou hoje. O clássico precisa um pouco mais da nossa equipe”, começou o goleiro na área de entrevistas do estádio. “Sinto felicidade por ter defendido o pênalti e, principalmente, por ter evitado a derrota em um clássico fora de casa. O Estêvão é um grande jogador, um dos destaques do Palmeiras e do Brasil no último ano, torço para que ele tenha uma carreira incrível, mas não contra o Corinthians.”

Mais um pênalti defendido, mais um gol evitado!!! 🚫🚫🚫 Simplesmente, Hugo Souza, o goleiro do Sport Club Corinthians Paulista!!! 1️⃣🔥#VaiCorinthians pic.twitter.com/6DPd3cekD6 — Corinthians (@Corinthians) February 7, 2025

Ainda no início da semana, na segunda, o goleiro havia defendido um pênalti contra o Grêmio Novorizontino. Anteriormente, ainda em 2024, foram três defesas contra o Red Bull Bragantino (Copa Sul-Americana) e uma contra o Grêmio (Copa do Brasil). No total, foram seis cobranças defendidas por Hugo, dois chutes para fora e dez gols sofridos. O goleiro foi contratado em julho de 2024.

O jogo vinha ganhando ares dramáticos para os visitantes. O gol de Maurício logo aos 8 minutos assustou a equipe, que conseguiu o empate aos 42, com Yuri Alberto. O atacante do Timão ainda seria expulso aos 16 minutos da etapa final. O lance do pênalti livrou o que poderia ser a vitória do Verdão no primeiro clássico entre as duas equipes no ano.

“Achei a expulsão um pouco rigorosa. Se houve mesmo a simulação do Yuri, a bola estava lá na ponta do campo, não estava dentro da área, mas o juiz decidiu pela expulsão. Cada um vai reclamar da forma que vai reclamar, vai puxar para o seu lado, mas não anula o feito. É um pênalti defendido aos 93 minutos e isso é o que tem que ser lembrado hoje”, completou Hugo Souza.

O Corinthians volta a campo contra o São Bernardo, na Neo Química Arena. Também no domingo, no Mané Garrincha, em Brasília, o Palmeiras enfrenta o Água Santa.