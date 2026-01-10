A estreia do Grêmio na temporada 2026 não poderia ter sido melhor. Após um primeiro tempo morno e de pouca inspiração, o Tricolor voltou do intervalo com uma postura agressiva, marcou três vezes em menos de dez minutos e construiu uma goleada por 4 a 0 sobre o Avenida, neste domingo (11), no Estádio dos Eucaliptos. A vitória na primeira rodada do Campeonato Gaúcho coloca a equipe de Luís Castro no topo da tabela e deixa boas impressões sobre a renovação do elenco.

Equilíbrio e chances desperdiçadas na etapa inicial

Os primeiros 45 minutos em Santa Cruz do Sul foram marcados por dificuldades de ambas as partes, agravadas por um gramado pesado e irregular. O Grêmio tentava controlar a posse, mas encontrava um bloqueio defensivo bem postado pelos donos da casa. O Avenida, sem jogar oficialmente há dez meses, apostava nos contra-ataques e quase surpreendeu.

A melhor chance dos mandantes veio aos 28 minutos, quando Emerson Tucão aproveitou uma falha da zaga gremista e saiu cara a cara com o goleiro, mas finalizou para fora. O Grêmio respondeu no finalzinho, já nos acréscimos, quando Amuzu cruzou e Carlos Vinícius obrigou o goleiro Rodrigo Mamá a fazer uma defesa espetacular à queima-roupa, mantendo o placar zerado para o intervalo.

Blitz tricolor define a vitória em seis minutos

O cenário mudou drasticamente na volta para o segundo tempo. O que se viu foi um Grêmio letal e um Avenida desconcentrado. Logo aos 2 minutos, Tiago Augusto serviu Amuzu, que bateu de primeira para abrir o placar. O gol desestabilizou completamente o time da casa.

Apenas dois minutos depois, aos 4, Roger cruzou e o zagueiro Wagner Leonardo, de barriga, ampliou. A blitz continuou e, aos 8 minutos, foi a vez de Roger deixar sua marca, finalizando de canhota após boa troca de passes. Em um intervalo de seis minutos, o Tricolor transformou um jogo perigoso em uma vitória garantida, aproveitando o apagão defensivo do adversário.

Controle total e goleada confirmada

Com a vantagem confortável de 3 a 0, o Grêmio passou a administrar a partida, rodando a bola e aproveitando o desânimo evidente dos jogadores do Avenida. O técnico Luís Castro aproveitou para rodar o elenco, promovendo as entradas de jovens e reforços.

Aos 27 minutos, a goleada foi sacramentada. Após cobrança de escanteio e rebatida da zaga, a bola sobrou limpa para Arthur na entrada da área. O volante bateu chapado, com categoria, no canto esquerdo, fechando a conta em 4 a 0. Com o resultado, o Grêmio inicia o estadual com moral elevado, enquanto o Avenida precisará corrigir rapidamente suas falhas defensivas para a sequência da competição.