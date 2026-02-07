O Estádio Carlos Colnaghi, em Capivari, será palco de um confronto decisivo neste domingo, 8. O Capivariano recebe o Mirassol em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista de 2026. A bola rola a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Separados por apenas um ponto na tabela de classificação, as equipes protagonizam um duelo direto. Enquanto os donos da casa buscam se afastar da parte inferior da tabela, os visitantes tentam consolidar sua posição na zona de classificação para a próxima fase.

Capivariano busca recuperação em casa

O time mandante entra em campo pressionado e precisando dar uma resposta positiva ao seu torcedor. Atualmente na 12ª colocação com 7 pontos, o Capivariano vem de uma derrota por 3 a 0 para o Corinthians na última rodada. A campanha até o momento é irregular, somando duas vitórias, um empate e três derrotas.

Em um campeonato curto como o Paulistão, vencer em seus domínios é essencial. Um triunfo neste domingo não apenas afasta a equipe da zona de risco, mas também permite ultrapassar o adversário direto na tabela, trazendo mais estabilidade para a sequência da competição.

Mirassol tenta se firmar no G-8

Do outro lado, o Mirassol vive um momento ligeiramente mais confortável, ocupando a 7ª posição com 8 pontos. O Leão da Alta Araraquarense vem de um empate em 1 a 1 contra o líder Novorizontino e busca pontuar fora de casa para se manter no grupo que avança às quartas de final.

Com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e duas derrotas, o objetivo da equipe é vencer para abrir quatro pontos de vantagem sobre o rival e ganhar moral para a reta final da primeira fase.

Onde assistir e detalhes do jogo

A partida promete equilíbrio e disputa intensa, dada a importância dos pontos para ambos os lados. O torcedor poderá acompanhar o duelo ao vivo e com exclusividade através da plataforma de streaming Max.