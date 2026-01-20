A quarta rodada do Campeonato Paulista reserva um confronto de realidades distintas nesta quarta-feira, 21. O Mirassol recebe o líder RB Bragantino no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista. A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília).

Mirassol busca recuperação em casa

O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de reabilitação. Atualmente na 11ª colocação da classificação geral, o Leão somou apenas três pontos nas três primeiras rodadas, acumulando uma vitória e duas derrotas. Jogando diante de sua torcida, a equipe busca o equilíbrio tático para pontuar, afastar-se da parte baixa da tabela e manter vivas as esperanças de classificação às quartas de final.

Massa Bruta defende os 100% de aproveitamento

Do outro lado, o cenário é de otimismo e confiança. A equipe de Bragança Paulista faz um início de estadual impecável, liderando a competição com nove pontos conquistados. Com três vitórias em três jogos, o Massa Bruta tenta manter a invencibilidade e o 100% de aproveitamento. Um triunfo fora de casa consolidaria a liderança isolada e deixaria a vaga para o mata-mata muito bem encaminhada.

Onde assistir a Mirassol x RB Bragantino

Os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo através da plataforma de streaming HBO Max e também na TNT.