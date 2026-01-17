O Palmeiras segue imparável no início da temporada de 2026. Em uma noite chuvosa na Arena Barueri, o Verdão superou a forte resistência do Mirassol e venceu por 1 a 0, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista.
A primeira etapa foi marcada por um domínio territorial do Palmeiras, que esbarrou em uma atuação inspirada do goleiro adversário. Logo aos 6 minutos, o Verdão criou sua chance mais clara: Marlon Freitas bateu colocado e Walter fez a defesa parcial; no rebote, Bruno Rodrigues chegou de carrinho, mas o arqueiro do Mirassol operou um milagre para evitar o gol.
O Mirassol, por sua vez, tentava explorar os contra-ataques, mas pouco assustou o goleiro Carlos Miguel na primeira etapa.
O segundo tempo começou morno, obrigando Abel Ferreira a mexer na equipe. A entrada de Flaco López no lugar de Bruno Rodrigues mudou a história do confronto.
Aos 71 minutos, a bola parada foi decisiva: Sosa cobrou falta na segunda trave e Flaco López subiu mais alto que a marcação de Reinaldo para testar firme e abrir o placar, furando o bloqueio do Mirassol.
Após sofrer o gol, o Mirassol se lançou ao ataque e teve a chance de ouro para empatar. Aos 80 minutos, Carlos Eduardo recebeu livre entre a zaga, saiu cara a cara com Carlos Miguel, mas tocou para fora, desperdiçando a melhor oportunidade dos visitantes.
Com o resultado, o Palmeiras segue líder e invicto. Na próxima rodada, o Verdão visita o Novorizontino, enquanto o Mirassol busca a reabilitação recebendo o Red Bull Bragantino.