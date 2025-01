Boavista x Vasco: horário, escalações e onde assistir

No Campeonato Carioca 2025, as equipes buscam firmar suas posições na competição. Neste cenário, Boavista e Vasco da Gama se enfrentarão em um confronto aguardado neste domingo, 19 de janeiro, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema. Ambas as equipes desejam a vitória para se consolidar na tabela após um começo de campeonato com altos e baixos.

Publicidade

O Vasco, apesar de ter reforçado seu elenco, ainda busca sua primeira vitória após o empate sem gols contra o Bangu em São Januário. Por outro lado, o Boavista vem de uma derrota contra o líder Maricá e pretende reencontrar o caminho das vitórias. Esse duelo promete ser uma oportunidade para as equipes testarem novas táticas e estratégias.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como assistir Boavista vs Vasco?

Os fãs poderão assistir ao vivo ao confronto entre Boavista e Vasco pelo canal SporTV, disponível na TV fechada, ou por meio do serviço de pay-per-view do Premiere. O jogo está marcado para começar às 19h, horário de Brasília, proporcionando um fim de tarde emocionante para os torcedores.

Desfalques de Boavista e Vasco

No Boavista, não há desfalques confirmados, permitindo ao treinador manter a formação dos jogos anteriores, embora possa surpreender ao escalar Erick Flores como titular. O Vasco, entretanto, ficará sem o jovem lateral Paulo Ricardo, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Com isso, Puma Rodriguez poderá ser relacionado para o jogo, abrindo espaço para outros jogadores como Paulinho e Jair terem mais tempo em campo.

Boavista: André Luiz; Vitor Ricardo (Ben-Hur), Gabriel, Xandão e Mascarenhas (Alyson); Caetano, Zé Mateus e Marthã (Erick Flores); Matheus Alessandro, Raí e Zé Vítor.

Vasco: Daniel Fuzato; Léo (Puma Rodriguez), Souza, Luiz Gustavo e Victor Luís; Zé Gabriel, Jair e JP; Serginho, GB e Bruno Lopes (Jean David).

Expectativas e Histórico dos Confrontos

Com vantagem no histórico de confrontos diretos, o Vasco venceu 15 das 20 partidas contra o Boavista, que tem apenas uma vitória e quatro empates. Apesar de a história favorecer o Vasco, as equipes mostraram avanços táticos em seus jogos mais recentes.

Publicidade

O Boavista surpreendeu ao vencer o Flamengo na estreia, enquanto o Vasco mostrou uma boa performance no segundo tempo contra o Bangu, apesar do empate. Considerando os reforços e táticas adotadas, analistas apontam uma leve vantagem para o Vasco. No entanto, o resultado dependerá da atuação no dia do jogo.

Formas Recentes de Boavista e Vasco

Boavista: Derrota, Empate, Derrota, Vitória, Derrota

Derrota, Empate, Derrota, Vitória, Derrota Vasco: Derrota, Vitória, Vitória, Empate, Empate

Ambas as equipes mostram oscilações em suas campanhas recentes, mas o Vasco parece em ascensão com novos reforços e ajustes táticos. O jogo promete ser dinâmico e competitivo, com cada detalhe podendo influenciar o resultado final.