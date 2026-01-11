O atual campeão estadual iniciou sua caminhada em busca do heptacampeonato com um tropeço em casa. Na tarde deste domingo (11), sob um calor de 29°C na Arena MRV, o Atlético-MG ficou apenas no empate em 1 a 1 contra o Betim, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. O Galo dominou o primeiro tempo e abriu o placar com uma pintura de Reinier, mas viu o time da região metropolitana empatar logo no início da etapa final e segurar o resultado com uma grande atuação do goleiro Jori.

Hulk, junto com demais peças do elenco em trabalho de pré-temporada, esteve em um dos camarotes da Arena MRV. O atacante de 39 anos discute com a diretoria a sua permanência no clube. O Fluminense está interessado no futebol do jogador.

Domínio alvinegro e a pintura de Reinier

O primeiro tempo foi um monólogo do Atlético-MG, que estreou o uniforme da temporada em homenagem ao brasileiro de 1971. Comandando as ações desde o apito inicial, o time da casa empurrou o Betim para o campo de defesa, explorando a velocidade de Cuello e a movimentação de Rony. O goleiro Jori já dava sinais de que teria muito trabalho, realizando boas intervenções em finalizações de Rony e Cadu.

A pressão surtiu efeito aos 21 minutos, em um lance de pura técnica. Reinier recebeu de costas na intermediária, livrou-se de dois marcadores com um giro rápido e tabelou com Rony. Ao receber de volta, cara a cara com o goleiro, o meia teve a frieza de apenas dar um leve toque de pé direito, tirando de Jori para marcar um golaço. O domínio era tão evidente que o Galo foi para o intervalo com a sensação de que a vitória seria construída com naturalidade.

Cochilo fatal e reação imediata

O cenário mudou drasticamente no retorno dos vestiários. Logo aos 2 minutos da etapa final (47′ corridos), o sistema defensivo do Atlético falhou. Em uma bola enfiada pelo meio, o zagueiro Vitão tentou o corte de carrinho e não achou nada. O erro deixou Diego Jardel livre, cara a cara com Everson. O camisa 10 do Betim mostrou categoria e tocou de cavadinha para empatar a partida, silenciando momentaneamente a Arena MRV.

O gol de empate desorganizou o Atlético, que passou a ceder espaços para contra-ataques enquanto tentava, de forma afobada, retomar a vantagem. O jogo ficou franco, com o Betim ganhando confiança e assustando em chutes de fora da área.