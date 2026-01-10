O atacante Hulk explicou neste sábado, 10, a sua situação no Atlético-MG. O jogador, de 39 anos, admitiu que ficou incomodado com a condução do seu processo de renovação de contrato pela diretoria. “Tentaram me colocar como vilão.”

Hulk atendeu torcedores que faziam uma manifestação na porta da Cidade do Galo e também cobraram outros jogadores, como Lyanco e Gustavo Scarpa.

Em resposta a um torcedor, Hulk disse o que pensava da condução do processo:

“Você [torcedor], fez a leitura exata, essa narrativa de que tentaram me colocar como um vilão. Mas em nenhum momento isso tirou minha paz”, disse o camisa 7.

Hulk tem contrato com o Atlético-MG por mais um ano, com opção de renovação por outro. O Fluminense demonstrou interesse no atleta e a negociação ganhou ares intensos. O diretor de futebol Paulo Bracks, em entrevista coletiva, chegou a dizer que “ninguém estava querendo aposentar o jogador”.

“Eu me apresentei na data certa. Não faltei um dia de treino, estou trabalhando. Não sei o que querem. Uma coisa vocês podem ter certeza. O que acontecer, a verdade vocês vão saber. Eu não me manifestei. Apenas deixei bem claro que nada do que foi dito é verdade”