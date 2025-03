Seu time abriu o cofre? Veja quem gastou mais (e quem segurou a grana) na última janela

O mercado de transferências é um dos momentos mais aguardados no calendário do futebol brasileiro. Em 2025, a primeira janela de transferências abriu no dia 3 de janeiro e se estendeu até 28 de fevereiro, movimentando mais de R$ 1,8 bilhão entre os clubes da Série A. Durante esse período, 170 jogadores foram regularizados, com transações que incluíram compras, empréstimos e aquisições de atletas livres no mercado.

Entre os clubes que mais investiram, o Palmeiras se destacou, gastando cerca de R$ 370 milhões em reforços de peso como Paulinho, Facundo Torres e Vitor Roque. Botafogo, Atlético-MG e Santos também figuraram entre os maiores gastadores, refletindo a busca por competitividade em um cenário cada vez mais acirrado.

Camisa do Botafogo.

Quanto cada clube gastou na primeira janela de 2025?

Os investimentos dos clubes variaram significativamente, com o Botafogo liderando a lista ao gastar R$ 415,8 milhões. O Palmeiras não ficou muito atrás, com um investimento de R$ 412 milhões. Outros clubes como Atlético-MG e Bahia também realizaram investimentos consideráveis, enquanto equipes como São Paulo e Juventude optaram por não gastar na janela inicial.

Botafogo – R$ 415,8 milhões

Palmeiras – R$ 412 milhões

Atlético-MG – R$ 155,4 milhões

Bahia – R$ 137,5 milhões

Fluminense – R$ 127,8 milhões

Santos – R$ 108 milhões

RB Bragantino – R$ 89,5 milhões

Grêmio – R$ 89,3 milhões

Cruzeiro – R$ 76,5 milhões

Vasco – R$ 74,6 milhões

Sport – R$ 57,8 milhões

Internacional – R$ 53,2 milhões

Flamengo – R$ 31,2 milhões

Corinthians – R$ 29 milhões

Vitória – R$ 20 milhões

Fortaleza – R$ 5,7 milhões

Ceará – R$ 4,1 milhões

Mirassol – R$ 3,9 milhões

São Paulo e Juventude – R$ 0

Qual é o impacto do calendário de transferências?

O calendário de transferências desempenha um papel crucial no planejamento das equipes brasileiras. A primeira janela de 2025 coincidiu com os campeonatos estaduais e a preparação para competições nacionais e internacionais, como a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Este período é estratégico para que os clubes ajustem seus elencos e se preparem para os desafios da temporada.

A segunda janela de transferências, que ocorre no meio do ano, é igualmente importante. Ela permite que os clubes reforcem seus times para o segundo semestre, que inclui o Campeonato Brasileiro e as fases decisivas dos torneios continentais. Além disso, a janela especial de junho, voltada para o Mundial de Clubes, oferece uma oportunidade única para ajustes finais antes da competição global.

Como os clubes brasileiros se preparam para as competições?

Os clubes brasileiros utilizam as janelas de transferências para montar elencos competitivos que possam enfrentar os desafios das competições nacionais e internacionais. A busca por reforços é guiada pela necessidade de equilíbrio entre experiência e juventude, além de considerar o potencial de revenda dos jogadores.

Os investimentos realizados refletem não apenas a ambição esportiva, mas também a necessidade de manter a saúde financeira dos clubes. Estratégias de contratação, como empréstimos e aquisições de jogadores livres, são frequentemente utilizadas para minimizar custos e maximizar o retorno sobre o investimento.

