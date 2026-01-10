A temporada de 2026 do futebol mineiro começa com promessa de casa cheia e muita expectativa. Neste domingo (11), às 18h (horário de Brasília), o Atlético-MG recebe o Betim na Arena MRV, em Belo Horizonte. O confronto é válido pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro e marca o pontapé inicial das equipes na competição estadual.

Expectativa para a partida

O duelo marca o início oficial da temporada para ambas as equipes, colocando frente a frente o atual hexacampeão e um adversário que busca se consolidar na elite do futebol estadual. O Galo, jogando em casa, carrega o peso do favoritismo e a expectativa de sua torcida por uma vitória convincente para começar a busca pelo heptacampeonato consecutivo.

Sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, a equipe alvinegra tenta aproveitar o fator casa para somar os primeiros três pontos. O treinador argentino, no entanto, planeja utilizar as rodadas iniciais para observar jogadores jovens e dar ritmo a um time alternativo, integrando atletas da base ao elenco principal.

Do outro lado, o Betim chega para um ano de calendário cheio, com participações também na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe realizou sua pré-temporada em São Joaquim de Bicas e se reforçou com nomes conhecidos do cenário local. Comandado por Emerson Ávila, o time visitante aposta na organização tática para tentar surpreender o gigante da capital e arrancar um resultado positivo na estreia.

Onde assistir a Atlético-MG x Betim

Para o torcedor que deseja acompanhar o duelo, a partida terá ampla cobertura. O jogo será transmitido na TV aberta pela TV Globo (para Minas Gerais), na TV fechada pelo SporTV e via pay-per-view no Premiere. Além disso, é possível assistir online pelo streaming do GE.globo.