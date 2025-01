Bangu x Flamengo: horário, escalações e onde assistir

Em um cenário decisivo do futebol carioca, Bangu e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, no Estádio Castelão de São Luís, no Maranhão, às 19h (horário de Brasília). Ambas as equipes buscam reverter o começo ruim no Campeonato Carioca, já que até agora somaram apenas um ponto cada.

Este embate é vital para os times melhorarem sua posição na tabela e evitarem a permanência nas últimas colocações.

Como Assistir ao Jogo Bangu x Flamengo

Para os fãs que querem assistir, o jogo será transmitido ao vivo pelo Sportv e Premiere, começando às 19h (horário de Brasília). Assim, os torcedores poderão acompanhar toda a ação com excelente qualidade de imagem e som.

Bangu: Victor Brasil, Kevem, Yuri Garcia, Vitinho; André Castro, Moretti, Raphael Augusto, Lucas Nathan; Macário e Rafael Carioca.

Flamengo: Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Da Mata e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano e Lorran; Guilherme, Thiaguinho e Carlinhos.

Histórico de Confrontos Entre Bangu e Flamengo

Os duelos entre Bangu e Flamengo têm sido marcados por rivalidade e intensidade. Historicamente, o Flamengo, com um time mais forte, leva vantagem. Entretanto, Bangu sempre traz desafios significativos, especialmente em jogos decisivos.

Total de confrontos: Flamengo lidera historicamente

Flamengo lidera historicamente Últimas edições: Flamengo venceu na maioria das vezes

Flamengo venceu na maioria das vezes Partidas decisivas: Sempre foram equilibradas

Desfalques para o Confronto

O técnico do Bangu, Júnior Martins, está em fase de avaliação do elenco, com uma dúvida principal na escolha do goleiro titular, onde Victor Brasil tem se destacado. Já no Flamengo, o técnico Cléber dos Santos opta por um elenco alternativo, poupando as principais estrelas que recém retornaram ao país.

Impacto do Jogo para as Equipes

Com a pressão crescente, essa partida é potencialmente um divisor de águas no campeonato. Para o Bangu, vencer o Flamengo pode ser um impulso moral e uma virada de temporada. Para o Flamengo, uma vitória é essencial para superar o início ruim no Cariocão 2025 e reconquistar a confiança dos torcedores.

Prometendo um jogo eletrizante repleto de tensão, ambos os times estão determinados a conquistar os três pontos.