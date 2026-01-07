O Atlético Mineiro agiu rápido no mercado e acertou a contratação do volante Maycon, que defendeu o Corinthians nas últimas temporadas. Após um intenso “cabo de guerra” entre o clube mineiro e a equipe paulista, o jogador de 28 anos e o Shakhtar Donetsk, detentor de seus direitos econômicos, aceitaram a proposta do Galo nesta quarta-feira, 7. A informação é do site ge.

Embora o Corinthians tenha igualado a proposta salarial e de tempo de contrato, a balança pendeu para o lado mineiro devido à forma de pagamento e ao relacionamento com o clube ucraniano.

Diferente dos empréstimos sucessivos que marcaram a passagem de Maycon pelo Parque São Jorge desde 2022, o Atlético Mineiro negociou uma divisão de direitos econômicos. O vínculo de Maycon com o Galo será de três temporadas, até o fim de 2028.

Os ucranianos priorizaram a oferta do Atlético por conta de uma dívida pendente do Corinthians, de cerca de 1 milhão de euros, referente a taxas de empréstimos anteriores, o que dificultou a permanência do atleta em São Paulo.

Maycon chega a Belo Horizonte credenciado por uma temporada de protagonismo em 2025. Apesar de oscilações físicas em anos anteriores, ele encerrou o último ano como peça fundamental no Corinthians de Dorival Júnior, sendo campeão do Paulistão e da Copa do Brasil.

O jogador era um desejo da diretoria atleticana para reforçar o setor de marcação e saída de bola, especialmente com a possível saída de nomes como Gabriel Menino e Patrick. Sob o comando de Jorge Sampaoli, espera-se que Maycon atue como um “camisa 8” dinâmico, ajudando na transição ofensiva.

Maycon é aguardado em Belo Horizonte ainda esta semana para realizar exames médicos e assinar o contrato. Ele não se reapresentou ao CT Joaquim Grava com o restante do elenco corintiano, sinalizando que o ciclo no clube – onde soma 248 jogos e sete títulos em duas passagens – chegou ao fim.