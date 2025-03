Atlético iguala recorde de títulos mineiro da geração histórica

O Atlético Mineiro fez história neste sábado, 15, ao sagrar-se hexacampeão mineiro. O Galo perdeu para o América, mas mesmo assim ficou com o título pelo sexto ano consecutivo, feito que só aconteceu uma vez na era profissional, há 42 anos, com a geração histórica comandada pelo ídolo Reinaldo.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Entre os anos de 1978 e 1983, o estado de Minas Gerais tinha dono. Com uma geração histórica formada por nomes como João Leite, Luizinho, Toninho Cerezo e Reinaldo, o Atlético Mineiro se tornava o primeiro hexacampeão mineiro na era profissional. Agora, com Everson, Arana e Hulk, o Galo repete o feito de 42 anos atrás.

Publicidade

A maior sequência de títulos do Campeonato Mineiro segue sendo do América-MG, com o decacampeonato entre 1916 e 1925, no entanto o recorde foi realizado na era amadora do futebol. Já no período profissional, foi a geração de Reinado que entrou para a história. Ao longo daquelas seis campanhas, o Atlético chegou a disputar 198 jogos e sofreu apenas 28 derrotas.

Até o primeiro hexacampeonato, a maior sequência no profissional já era do Galo, com o penta entre 1952 e 1956, mas uma sequência igualada também pelo rival Cruzeiro na década seguinte, entre 1965 e 1969.

As maiores sequências de títulos no Mineiro:

10x América-MG (1916 a 1925) – era amadora

6x Atlético Mineiro (1978 a 1983) e (2020 a 2025)

5x Atlético Mineiro (1952 a 1956)

5x Cruzeiro (1965 a 1969)