AO VIVO: América x Atlético pela final do Campeonato Mineiro

A finalíssima do Campeonato Mineiro acontece neste sábado, 15, no estádio do Mineirão. Com uma vantagem de três gols construída no primeiro encontro, o Atlético Mineiro tem o título do hexacampeonato encaminhado contra o América-MG, que tenta surpreender dentro de casa e reverter o placar para ficar com o título. A bola rola às 16h30 (de Brasília).

Os lances de América x Atlético pelo Mineiro: