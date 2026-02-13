Neste sábado (14), o Athletic recebe o Tombense em confronto válido pela 8ª e última rodada do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola a partir das 19h (horário de Brasília) no Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei.

Vale vaga na semifinal e calendário nacional

O duelo coloca frente a frente duas forças do interior de Minas Gerais com objetivos distintos na tabela. Para o Athletic Club, a vitoria significa se recuperar na tabela. Já o Tombense chega a São João del-Rei focado no planejamento a longo prazo. Embora as chances de classificação para a semifinal sejam matematicamente mais complexas, o Gavião Carcará precisa somar pontos para assegurar sua posição em competições nacionais futuras, como a Copa do Brasil. Um bom resultado fora de casa é fundamental para consolidar a campanha da equipe na temporada.

Onde assistir a Athletic-MG x Tombense

Para o torcedor que deseja acompanhar a partida, a transmissão será realizada exclusivamente por plataformas digitais. O jogo terá exibição ao vivo e com imagens nos canais FMF TV e SportyNet, ambos disponíveis no YouTube.

Ficha técnica

Data: Sábado, 14 de fevereiro de 2026

Horário: 19h00 (de Brasília)

Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei (MG)

Competição: 8ª rodada do Campeonato Mineiro