Neste domingo, 25, a bola rola para um confronto entre Athletic-MG e Betim na Arena Sicredi, em São João del-Rei, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro de 2026. O apito inicial está marcado para as 20h (de Brasília), em um duelo que promete movimentar o interior e impactar diretamente a tabela de classificação.

Cenário e momento das equipes

O Betim chega para o confronto buscando recuperação imediata após sofrer uma derrota para a URT na rodada anterior. A equipe tenta somar pontos fora de casa para se manter viva na briga pela classificação em seu grupo. Já o Athletic aposta na força de sua torcida e no fator casa. Atuar na Arena Sicredi tem sido um diferencial para o time de São João del-Rei, que precisa da vitória para não se distanciar dos líderes e consolidar sua campanha rumo à fase final.

Onde assistir a Athletic-MG x Betim

Os torcedores poderão acompanhar a partida na SportyNet (YouTube).