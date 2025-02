Atlético MG x Athletic: horário, escalações e onde assistir

O Atlético-MG enfrenta um começo de ano desafiador em 2025, após um fim de temporada decepcionante no ano anterior. As derrotas nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores ainda são questões não resolvidas para o clube, além da transferência de Paulinho para o Palmeiras, o que deixou uma lacuna significativa no time.

Publicidade

Na terça-feira, dia 4 de fevereiro, o Galo terá uma nova oportunidade de provar sua capacidade de reação. O jogo contra o Athletic, válido pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro, promete ser um desafio rigoroso, dado o bom desempenho que o adversário tem mostrado até agora no torneio. Comandado por Cuca, o time precisa de uma vitória para fortalecer sua posição no campeonato estadual.

Zaracho pode se despedir do Atlético MG. Fonte: @matiizaracho28



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Como o Atlético-MG Está se Preparando para o Jogo?

Atuando como mandante no Mineirão, o Atlético-MG conta com o apoio de sua torcida para buscar a recuperação. Apesar da expectativa de um público comediano devido à fase atual da equipe, jogar em casa pode dar o incentivo necessário. No entanto, o time não terá à disposição jogadores importantes como Cadu, Patrick e Caio Maia, todos afastados por lesões, além de Alisson, que está com a Seleção Brasileira Sub-20.

Publicidade

O Athletic Pode Manter a Liderança no Campeonato Mineiro?

O Athletic, por sua vez, entra em campo como líder invicto do torneio, apostando na consistência de seu elenco. A equipe tem demostrado força e entrosamento desde o início do campeonato e pretende manter a boa fase, contando com uma formação já consolidada em suas últimas atuações.

Vitórias consecutivas usando formação fixa;

Liderança com desempenho consistente;

Confiança alta devido ao início promissor de temporada.

Histórico de Confrontos Entre Atlético-MG e Athletic

De acordo com registros do portal especializado oGol, Atlético-MG e Athletic Club se enfrentaram em cinco ocasiões, com o Galo levando a melhor em quatro delas. Este retrospecto cria expectativas para um confronto equilibrado, onde a tradição e o futebol apresentado em campo terão pesos distintos. O desempenho mencionado também sugere um equilíbrio que pode influenciar na estratégia de ambas as equipes durante o jogo.

Quais São as Expectativas para Este Jogo?

O confronto é aguardado como uma partida onde ambos os clubes estão determinados a provar suas capacidades. Por um lado, o Atlético-MG busca retomar o domínio da competição estadual e apagar as dúvidas recentes sobre seu potencial. Por outro lado, o Athletic tenta segurar a liderança e circunstanciar sua posição como a equipe mais eficaz desta edição do campeonato.

Publicidade

Com a combinação de fatores como a vantagem de jogar em casa e as ausências no elenco do Galo, o resultado final do jogo permanece imprevisível, mas tudo indica que este será um dos duelos mais interessantes do Campeonato Mineiro 2025.