Nesta quarta-feira, 21, o Estádio Manduzão será palco de um confronto importante pela quarta rodada do Campeonato Mineiro de 2026. O Pouso Alegre recebe o Athletic-MG às 19h00 (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente equipes em momentos opostos na tabela de classificação.

Pousão defende invencibilidade e liderança

O time da casa vive um excelente início de temporada. O Pouso Alegre chega para a quarta rodada invicto e na vice-liderança do Grupo B, com sete pontos. Na última rodada, a equipe conquistou um empate importante em 0 a 0 fora de casa contra a URT.

Agora, jogando diante de sua torcida, o objetivo é fazer valer o mando de campo para somar mais três pontos e se consolidar na zona de classificação para as semifinais. A confiança do elenco e o apoio da arquibancada são os trunfos para manter a boa fase no estadual.

Athletic-MG busca primeira vitória para reagir

Do outro lado, o Athletic-MG viaja para o sul de Minas vivendo um momento delicado. O time de São João del-Rei, que se consolidou como uma força emergente no cenário mineiro nos últimos anos, ainda não venceu na edição de 2026. Com apenas um ponto somado em três jogos — fruto de um empate sem gols contra o Democrata-GV e duas derrotas —, a equipe ocupa a quarta posição do Grupo C.

A partida é vista como crucial para as pretensões do clube. O time precisa urgentemente de um resultado positivo para não se distanciar da briga pela classificação e iniciar uma reação imediata no campeonato, afastando a pressão das rodadas iniciais.

Onde assistir e ficha técnica

Para o torcedor que deseja acompanhar este embate do futebol mineiro, a transmissão está confirmada através de plataformas digitais, seguindo o modelo de jogos do interior. A partida será exibida ao vivo e de forma gratuita pelos seguintes canais:

FMF TV (YouTube oficial da Federação Mineira de Futebol)

(YouTube oficial da Federação Mineira de Futebol) SportyNet (YouTube/Plataforma Digital)

Data: 21 de janeiro de 2026 (quarta-feira)

Horário: 19h00 (de Brasília)

Local: Estádio Manduzão, em Pouso Alegre