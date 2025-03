AO VIVO: Flamengo x Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca

O Maracanã é palco de mais um clássico carioca, neste sábado, 8, valendo vaga para a grande final do Campeonato Carioca. O Flamengo tenta confirmar a classificação diante do rival Vasco da Gama e precisa de um simples empate para avançar à 7ª decisão seguida do estadual. A bola rola às 17h45 (de Brasília).

Os lances de Flamengo x Vasco pelo Carioca: