Abel compara títulos no Palmeiras aos de Klopp: ‘Ganhou menos que eu’

O empate entre Palmeiras e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Paulista, nesta terça-feira, 28, ficou marcado pela ilustre presença de Jürgen Klopp no Allianz Parque. O Verdão deixou o campo sob vaias da torcida e, na coletiva pós-jogo, Abel Ferreira pregou confiança comparando seus títulos aos do alemão pelo Liverpool.

Klopp já no Allianz Parque para acompanhar o Red Bull Bragantino na noite de hoje! 🏟️ 📸: Ari Ferreira | #RedBullBragantino pic.twitter.com/BVzlKJekSQ — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 28, 2025

“Nunca menti que sou um treinador de projeto. Hoje teve um senhor chamado Klopp, que ganhou menos títulos em oito anos do que eu. Então não me falem sobre de fome de títulos aqui. Ele esteve oito anos no Liverpool e teve menos títulos em quatro ou cinco anos que nós. Eu sou de projeto, isso não vai mudar”, disse Abel Ferreira, após ser questionado em coletiva sobre as cobranças da torcida.

Este foi o segundo jogo seguido que o Palmeiras não venceu no Paulistão 2025 e também a segunda vez que deixou o campo sob vaias e protestos. Ainda que a torcida tenha a diretoria e Anderson Barros como alvos principais de críticas, o desempenho do time também não tem agradado.

Após 42 jogos de invencibilidade na fase de grupos do Paulistão, o Palmeiras perdeu para o Novorizontino pela primeira vez na história e viu a sequência cair. Contra o Bragantino, a equipe comandada por Abel Ferreira finalizou 14 vezes, mas não acertou o alvo uma vez sequer – a melhor oportunidade foi uma bola na trave de Allan no último lance do jogo.

Ainda sobre a pressão e críticas recentes, Abel completou na coletiva: “Estou aqui porque quero ganhar e quero vencer. O Palmeiras para mim é o melhor clube de longe, porque me dá reconhecimento, paga todo mundo em dia, me dá chance de títulos. E criou uma identidade, independente de críticas, que talvez hoje sejam merecidas. Mas ninguém vai dizer como a gente tem que fazer. As críticas que vem de fora não vão afetar”.

Abel ganhou mais que Klopp?

No Palmeiras desde novembro de 2020, pouco mais de quatro anos, Abel Ferreira soma um total de 11 títulos:

4x Paulistão

1x Copa do Brasil

2x Brasileirão

1x Supercopa do Brasil

2x Copa Libertadores

1x Recopa Sul-Americana

Jürgen Klopp assumiu o Liverpool em outubro de 2015 e permaneceu até junho de 2024, pouco mais de oito anos. Ao longo da ‘Era Klopp’, o time inglesa conquistou 8 títulos: