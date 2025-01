AO VIVO: Palmeiras x RB Bragantino pela 5ª rodada do Paulistão

Palmeiras e Red Bull Bragantino se encontram nesta terça-feira, 28, na abertura da 5ª rodada do Campeonato Paulista. O confronto no Allianz Parque tem início às 19h30 (de Brasília) e é marcado pela visita do técnico alemão Jürgen Klopp para acompanhar o Massa Bruta. Enquanto isso, o Verdão tenta se recuperar da derrota na última rodada.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Os lances de Palmeiras x Red Bull Bragantino: