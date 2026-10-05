Em participação no podcast The Obi One, o atacante Willian relembrou os bastidores de sua saída do Chelsea e a transferência para o Arsenal, ocorrida em 2020. O brasileiro afirmou publicamente que a decisão representou um equívoco em sua trajetória. Na ocasião, o atleta buscava uma renovação de três temporadas, recusada pela diretoria dos Blues, que ofereceu dois anos de vínculo.

“No começo, quando cheguei lá, estava feliz. Estava motivado para ir e me expressar como fazia no Chelsea. Mas três meses depois, disse ao meu agente: ‘Quero sair’. Estava frustrado. Porque, claro, não estou dizendo que a culpa é dele, mas quando você ouve muitas coisas e depois entra no clube e as coisas não são como te disseram, eu fico frustrado. Disse ao meu agente: ‘Cometi um grande erro'”, disse Willian no podcast The Obi One.

“Quando eu estava lá, vi algumas situações que me fizeram pensar: ‘Isso não vai mudar’. Não deu certo. E foi por isso que não consegui jogar bem; eu não estava feliz, e quando você não está feliz, não consegue render. Dinheiro não compra felicidade. Foi o melhor contrato da minha vida, mas eu não estava feliz”, complementou.

Participação de Arteta nas negociações

Diante do impasse contratual com o clube de Stamford Bridge, o técnico Mikel Arteta participou diretamente das negociações para convencer o atleta. Segundo Willian, o recém-chegado treinador espanhol fez um grande esforço para convencê-lo a liderar o projeto.

“Arteta me disse: ‘Vamos jogar assim, vamos jogar daquele jeito. Quero que você seja o jogador principal. Vamos construir o time em torno de você, blá, blá, blá… Quero te dar a chave do clube.’ Quando você ouve isso, obviamente eu amo o Chelsea, mas era o último ano do meu contrato. Aos 32 anos, eu estava pensando em ficar mais três anos em Londres. Minha família ama Londres. Então eu decidi”, revelou Willian.

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Rescisão contratual com o Arsenal

Com rendimento distante do esperado por ambas as partes, o vínculo de trabalho foi rescindido amigavelmente após uma temporada. A rescisão viabilizou o retorno do meia-atacante ao Corinthians em 2021.