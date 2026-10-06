Durante participação no podcast Stick to United, o ex-atacante Wayne Rooney relembrou os tempos no Manchester United e comentou sobre a convivência com o elenco. Ao lado do apresentador Mark Goldbridge e do ex-companheiro Dimitar Berbatov, o ídolo inglês afirmou que Carlos Tévez era o pior nos treinos do clube.

“Quando estava no Manchester United tínhamos um grupo muito diferenciado de jogadores. Por exemplo, se olharmos para o que o Tévez fazia nos treinos… Ele era uma vergonha absoluta. A pior pessoa que vi treinar na minha vida”, disse Rooney.

Apesar das brincadeiras sobre o descompromisso do argentino nas atividades preparatórias, Rooney enfatizou que o grupo não se queixava da postura do colega de ataque. A tolerância da comissão técnica e dos companheiros tinha um motivo direto: a postura de Tévez nos confrontos oficiais.

Rooney destacou que, assim que a partida começava, ninguém exibia mais dedicação e vontade de vencer em campo do que Tévez. A dupla liderou o setor ofensivo do United na conquista de títulos expressivos.

“Mas não pensem que estou falando mal dele. Tínhamos de aceitar os maus treinos dele, porque quando ele entrava em campo para os jogos… Ninguém tinha mais energia do que ele no gramado”, comentou Rooney.