O Manchester United está novamente em busca de um novo comandante. Após a demissão de Rúben Amorim nesta segunda-feira, 5, motivada por resultados abaixo do esperado e declarações polêmicas contra a diretoria, o clube inglês já trabalha com uma lista de possíveis substitutos.

Enquanto Darren Fletcher assume o cargo de forma interina para o duelo contra o Burnley na próxima quarta-feira, 7, a diretoria dos Red Devils avalia nomes de peso para uma solução definitiva. Nomes como Xavi Hernández e Enzo Maresca ganham força nos bastidores de Old Trafford.

A passagem de Rúben Amorim pelo Manchester United chegou ao fim após apenas 14 meses. O técnico português deixa o clube na sexta colocaçção da Premier League e com um histórico de tensões públicas com a alta cúpula do futebol do United.

Xavi Hernández

O ídolo do Barcelona está livre no mercado desde que deixou o clube catalão em maio de 2024.

Xavi, 45, já manifestou publicamente seu desejo de trabalhar na Premier League, citando a paixão e o projeto a longo prazo como atrativos. Sua boa relação com o CEO marroquino Omar Berrada pode facilitar o caminho.

Enzo Maresca

Demitido do Chelsea no dia 1º de janeiro, Maresca, 45, é visto como um treinador capaz de implementar uma identidade tática clara. O italiano conquistou o Mundial de Clubes com os Blues em 2025 e conhece bem a liga inglesa.

Oliver Glasner

O técnico austríaco de 51 anos do Crystal Palace é admirado pela sua organização defensiva e pragmatismo. Glasner levou o Palace ao título da FA Cup na última temporada e é visto como um “reconstrutor” de elencos.